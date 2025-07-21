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Регион
21 июля, 08:43

Взрыв газа произошёл в жилом доме в Великих Луках, есть пострадавшие

Взрыв газа произошёл в жилом доме в Великих Луках. Фото © Telegram/Михаил Ведерников

Взрыв газа произошёл в жилом доме в Великих Луках. Фото © Telegram/Михаил Ведерников

Взрыв газа произошёл в жилом доме в Великих Луках, об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В результате пострадали четыре человека, один из них был госпитализирован.

«В Великих Луках инцидент в жилом доме №3 на пл. Юбилейная. Предварительная версия – утечка и взрыв бытового газа в квартире на втором этаже», — заявил губернатор.

На месте работают экстренные службы, пожар локализован.

Пятиэтажка в Ершове частично обрушилась после взрыва газа
Пятиэтажка в Ершове частично обрушилась после взрыва газа

А ранее взрыв газа произошёл в многоэтажке в Курске. По предварительной информации, причиной инцидента могла стать утечка.

Александра Вишнякова
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