Взрыв газа произошёл в жилом доме в Великих Луках, есть пострадавшие
Взрыв газа произошёл в жилом доме в Великих Луках. Фото © Telegram/Михаил Ведерников
Взрыв газа произошёл в жилом доме в Великих Луках, об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В результате пострадали четыре человека, один из них был госпитализирован.
«В Великих Луках инцидент в жилом доме №3 на пл. Юбилейная. Предварительная версия – утечка и взрыв бытового газа в квартире на втором этаже», — заявил губернатор.
На месте работают экстренные службы, пожар локализован.
А ранее взрыв газа произошёл в многоэтажке в Курске. По предварительной информации, причиной инцидента могла стать утечка.