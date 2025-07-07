Мощный взрыв разворотил многоэтажку в центре Курска

В Курске произошёл взрыв в жилом доме, пострадал минимум один человек. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

ЧП случилось сегодня в многоэтажном жилом доме в центре города. По предварительной информации, причиной инцидента могла стать утечка бытового газа. В результате взрыва пострадал как минимум один человек, чье состояние сейчас уточняется.

Кадры с места ЧП. Фото © SHOT

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы — сотрудники МЧС, полиции и скорой помощи. Спасатели осматривают здание на предмет возможных разрушений и угрозы обрушения.

Специалисты выясняют точные причины и обстоятельства произошедшего. В ближайшее время ожидается официальный комментарий от представителей власти.