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7 июля, 14:03

Мощный взрыв разворотил многоэтажку в центре Курска

SHOT: В Курске взорвался газ в многоэтажке, есть пострадавший

В Курске произошёл взрыв в жилом доме, пострадал минимум один человек. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

ЧП случилось сегодня в многоэтажном жилом доме в центре города. По предварительной информации, причиной инцидента могла стать утечка бытового газа. В результате взрыва пострадал как минимум один человек, чье состояние сейчас уточняется.

Кадры с места ЧП. Фото © SHOT

Кадры с места ЧП. Фото © SHOT

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы — сотрудники МЧС, полиции и скорой помощи. Спасатели осматривают здание на предмет возможных разрушений и угрозы обрушения.

Специалисты выясняют точные причины и обстоятельства произошедшего. В ближайшее время ожидается официальный комментарий от представителей власти.

Пятиэтажка в Ершове частично обрушилась после взрыва газа
Пятиэтажка в Ершове частично обрушилась после взрыва газа

Ранее в Харькове и Запорожье были зафиксированы взрывы. Очевидцы сообщают о сильном задымлении и звуках, доносящихся из различных районов городов. Представители назначенной Киевом администрации Запорожской области подтвердили факт взрывов и заявили о повреждениях, нанесённых промышленным объектам.

Обложка © SHOT

Алиса Хуссаин
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