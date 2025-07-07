Мощный взрыв разворотил многоэтажку в центре Курска
SHOT: В Курске взорвался газ в многоэтажке, есть пострадавший
В Курске произошёл взрыв в жилом доме, пострадал минимум один человек. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
ЧП случилось сегодня в многоэтажном жилом доме в центре города. По предварительной информации, причиной инцидента могла стать утечка бытового газа. В результате взрыва пострадал как минимум один человек, чье состояние сейчас уточняется.
Кадры с места ЧП. Фото © SHOT
На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы — сотрудники МЧС, полиции и скорой помощи. Спасатели осматривают здание на предмет возможных разрушений и угрозы обрушения.
Специалисты выясняют точные причины и обстоятельства произошедшего. В ближайшее время ожидается официальный комментарий от представителей власти.
Ранее в Харькове и Запорожье были зафиксированы взрывы. Очевидцы сообщают о сильном задымлении и звуках, доносящихся из различных районов городов. Представители назначенной Киевом администрации Запорожской области подтвердили факт взрывов и заявили о повреждениях, нанесённых промышленным объектам.
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