Взрывы гремят в Харькове и Запорожье
Блогер Шарий сообщил о взрывах в Харькове и Запорожье
Взрывы слышны в Харькове. Обложка © X / NotindifVarvara
В Харькове и Запорожье гремят взрывы. Местные жители сообщают о задымлении и громких хлопках в разных частях населённых пунктов.
Взрывы слышны в Запорожье. Видео © X / Edward43075176
«Слышны взрывы, атака БПЛА», — сообщил украинский блогер Анатолий Шарий в соцсетях.
Назначенные Киевом власти Запорожской области подтвердили взрывы и сообщили о повреждении предприятий.
Взрывы в Харькове и его окрестностях также были слышны прошедшей ночью. Как передал мэр города Игорь Терехов, в городе прогремело не менее четырёх взрывов. А ранее российские дроны «Герань-2» атаковали в регионе пункт временного размещения иностранных наёмников, воюющих в составе украинской армии.