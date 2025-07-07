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Регион
7 июля, 08:17

Взрывы гремят в Харькове и Запорожье

Блогер Шарий сообщил о взрывах в Харькове и Запорожье

Взрывы слышны в Харькове. Обложка © X / NotindifVarvara

Взрывы слышны в Харькове. Обложка © X / NotindifVarvara

В Харькове и Запорожье гремят взрывы. Местные жители сообщают о задымлении и громких хлопках в разных частях населённых пунктов.

Взрывы слышны в Запорожье. Видео © X / Edward43075176

«Слышны взрывы, атака БПЛА», — сообщил украинский блогер Анатолий Шарий в соцсетях.

Назначенные Киевом власти Запорожской области подтвердили взрывы и сообщили о повреждении предприятий.

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Взрывы в Харькове и его окрестностях также были слышны прошедшей ночью. Как передал мэр города Игорь Терехов, в городе прогремело не менее четырёх взрывов. А ранее российские дроны «Герань-2» атаковали в регионе пункт временного размещения иностранных наёмников, воюющих в составе украинской армии.

Мария Любицкая
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