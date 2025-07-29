На видео попало спасение рабочего, отравившегося угарным газом при пожаре в московской многоэтажке

Один из рабочих, спасённых из пожара на Большой Академической на севере столицы, получает экстренную помощь в карете скорой помощи. По информации SHOT, работяга надышался дымом, у него диагностировано отравление угарным газом.

Врачи откачивают рабочего, надышавшегося угарным газом при пожаре в Москве. Видео © SHOT

Напомним, что сегодня стало известно о мощном пожаре на севере Москвы. Возгорание на первом этаже строящегося здания создало огненную ловушку для 15 рабочих, которые находились на стройке в момент возникновения пламени.