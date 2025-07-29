На видео попало спасение рабочего, отравившегося угарным газом при пожаре в московской многоэтажке
SHOT: Спасённый из пожара на севере Москвы строитель отравился угарным газом
Один из рабочих, спасённых из пожара на Большой Академической на севере столицы, получает экстренную помощь в карете скорой помощи. По информации SHOT, работяга надышался дымом, у него диагностировано отравление угарным газом.
Врачи откачивают рабочего, надышавшегося угарным газом при пожаре в Москве. Видео © SHOT
Напомним, что сегодня стало известно о мощном пожаре на севере Москвы. Возгорание на первом этаже строящегося здания создало огненную ловушку для 15 рабочих, которые находились на стройке в момент возникновения пламени.
Ранее сообщалось, что один человек погиб и трое получили ранения в Ленинградской области после страшного пожара. Возгорание началось из-за атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов.
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