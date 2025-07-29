В Екатеринбурге обрушилось офисное здание, под завалами могут быть люди
В Екатеринбурге рухнуло офисное здание. Обложка © Telegram / SHOT
На улице Мартовской в Екатеринбурге произошло обрушение офисного здания. Сейчас на месте работают спасатели, не исключено, что под завалами могут находиться люди. Об этом сообщил SHOT.
По предварительным данным, здание рухнуло внезапно — части конструкций сложились, как карточный домик. На месте работают сотрудники МЧС и другие экстренные службы, территория оцеплена. Специалисты разбирают завалы и выясняют, был ли кто-то внутри в момент ЧП.
Это уже не первое крупное обрушение за последнее время. Утром 25 июля в многоквартирном доме в Саратове произошел взрыв газа, в результате которого погибли семь человек, в том числе ребёнок. От удара рухнула часть многоэтажки с 1 по 10 этаж. А накануне в Астрахани произошло обрушение подъезда жилого дома №6 на улице Ляхова. Дом, которому более 60 лет, был признан аварийным ещё в 2019 году, но расселение началось только недавно.