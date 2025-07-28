Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 июля, 09:03

Mash: Дом в Астрахани, где обрушился подъезд, был признан аварийным

Обложка © МЧС России

Обложка © МЧС России

Многоэтажный дом в Астрахани, где сегодня произошло частичное обрушение подъезда, ранее уже был официально признан аварийным, пишет Mash.

На протяжении нескольких лет жильцы этого дома активно обращали внимание на его неудовлетворительное состояние. В настоящий момент, после обрушения части конструкции, проводится эвакуация людей из соседних секций, а точные причины произошедшего инцидента выясняются.

Семья с малышом, погибшая при взрыве в Саратове, отмечала день рождения за пару дней до трагедии
Семья с малышом, погибшая при взрыве в Саратове, отмечала день рождения за пару дней до трагедии

Напомним, речь идёт о здании, расположенном по адресу Ляхова, 6. В настоящее время сотрудники МЧС России разбирают конструкции, эвакуируют жильцов и ищут возможных пострадавших.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Происшествия
  • Астраханская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar