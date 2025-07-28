Mash: Дом в Астрахани, где обрушился подъезд, был признан аварийным

Многоэтажный дом в Астрахани, где сегодня произошло частичное обрушение подъезда, ранее уже был официально признан аварийным, пишет Mash.

На протяжении нескольких лет жильцы этого дома активно обращали внимание на его неудовлетворительное состояние. В настоящий момент, после обрушения части конструкции, проводится эвакуация людей из соседних секций, а точные причины произошедшего инцидента выясняются.