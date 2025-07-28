Взрыв газа в Саратове
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Регион
28 июля, 08:56

Подъезд жилого дома рухнул в Астрахани

Подъезд жилого дома рухнул в Астрахани. Фото © МЧС России

Подъезд жилого дома рухнул в Астрахани. Фото © МЧС России

Подъезд рухнул в жилом доме в Астрахани. Жильцов эвакуируют, а под завалами ищут пострадавших.

«На улице Ляхова, 6 обрушилась часть подъезда многоквартирного дома. Сотрудники МЧС России разбирают конструкции, эвакуируют жильцов и ищут возможных пострадавших», — говорится в сообщении МЧС РФ.

Причины ЧП пока неизвестны.

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А 25 июля взрыв разрушил часть дома с 1 по 10 этаж в Саратове. Погибли семеро жильцов, включая ребёнка, пострадало 18 человек. Причиной происшествия стала утечка газа, при этом за считанные часы до ЧП жильцы сообщали о неисправности трубы. К настоящему моменту поисковые работы на месте завершены.

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Александра Вишнякова
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