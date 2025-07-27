В Саратове завершены поисково-спасательные работы после взрыва газа в доме
Обложка © Telegram / Роман Бусаргин
В Саратове официально завершили поисково-спасательные работы после обрушения части многоэтажки в результате взрыва бытового газа. Об этом сообщает в телеграм-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
«Поисково-спасательные работы в доме на улице Блинова официально завершены. В результате трагедии погибли 7 человек, в том числе малолетний ребёнок. Специалисты извлекли из-под обломков их тела. Глубочайшие соболезнования родным и близким», — говорится в тексте.
Спасатели продолжат разбирать обломки здания, для утилизации их вывозят на спецполигон. С 28 июля эксперты приступят к обследованию состояния конструкций 4 и 5 подъездов дома, чтобы оценить дальнейшую судьбу здания.
Напомним, 25 июля в многоквартирном доме в Саратове произошёл взрыв газа. В результате трагедии погибли семь человек, в том числе один ребёнок. По меньшей мере 15 человек получили ранения. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Семьям погибших власти пообещали выплатить по одному миллиону рублей.