В Саратове завершены поисково-спасательные работы после взрыва газа в доме

В Саратове официально завершили поисково-спасательные работы после обрушения части многоэтажки в результате взрыва бытового газа. Об этом сообщает в телеграм-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«Поисково-спасательные работы в доме на улице Блинова официально завершены. В результате трагедии погибли 7 человек, в том числе малолетний ребёнок. Специалисты извлекли из-под обломков их тела. Глубочайшие соболезнования родным и близким», — говорится в тексте.