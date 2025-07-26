Из-под завалов дома в Саратове достали тело седьмого погибшего
Тело седьмого погибшего извлекли сотрудники МЧС из-под завалов дома в Саратове, который обрушился из-за взрыва газа. Об этом сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, несколько минут назад спасатели достали из-под обрушившихся бетонных плит ещё одно тело.
В пресс-службе МЧС ранее заявили, что остаётся неизвестным местонахождение четырёх человек, включая ребёнка. В спасательных работах на данный момент задействованы более 400 человек и 114 единиц техники.
Напомним, утром 25 июля в Саратове прогремел взрыв в многоэтажном доме. В области был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Под завалами здания всё ещё могут находиться люди, поисковые работы проходят с предельной осторожностью. Предварительно, причиной происшествия стала утечка газа.
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