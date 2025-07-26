Из-под завалов дома в Саратове достали тело седьмого погибшего

Тело седьмого погибшего извлекли сотрудники МЧС из-под завалов дома в Саратове, который обрушился из-за взрыва газа. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, несколько минут назад спасатели достали из-под обрушившихся бетонных плит ещё одно тело.