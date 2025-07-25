В Саратовской области объявили режим ЧС после взрыва в многоэтажке
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Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что после взрыва в многоэтажке в Саратове на всей территории региона введён режим чрезвычайной ситуации. По его словам, это необходимо для слаженной работы всех служб и привлечения максимальных ресурсов для устранения последствий происшествия.
«В настоящий момент в связи с происшествием на [улице] Блинова принято решение об объявлении режима ЧС регионального уровня», — отметил Бусаргин в Telegram-канале.
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Напомним, что сегодня утром в Саратове взорвался газ в многоэтажке, это привело к обрушению части дома с первого по десятый этаж. Сейчас на месте работают спасатели, под завалами могут находиться ещё как минимум десять человек. Одного ребёнка уже удалось спасти, также специалисты услышали голос мужчины под бетонными плитами и сейчас пытаются к нему пробраться.