Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июля, 13:04
3014

В Саратовской области объявили режим ЧС после взрыва в многоэтажке

Обложка © SHOT

Обложка © SHOT

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что после взрыва в многоэтажке в Саратове на всей территории региона введён режим чрезвычайной ситуации. По его словам, это необходимо для слаженной работы всех служб и привлечения максимальных ресурсов для устранения последствий происшествия.

«В настоящий момент в связи с происшествием на [улице] Блинова принято решение об объявлении режима ЧС регионального уровня», — отметил Бусаргин в Telegram-канале.

.

Количество погибших в результате взрыва в Саратове увеличилось до четырёх
Количество погибших в результате взрыва в Саратове увеличилось до четырёх

Напомним, что сегодня утром в Саратове взорвался газ в многоэтажке, это привело к обрушению части дома с первого по десятый этаж. Сейчас на месте работают спасатели, под завалами могут находиться ещё как минимум десять человек. Одного ребёнка уже удалось спасти, также специалисты услышали голос мужчины под бетонными плитами и сейчас пытаются к нему пробраться.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Взрыв газа в Саратове
  • Происшествия
  • Саратовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar