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25 июля, 09:13

Из-под плит обрушившегося в Саратове дома достали живой пятилетнюю малышку

Mash: Пятилетнюю девочку извлекли из-под плит обрушенного дома в Саратове

Обложка © Прокуратура Саратовской области

Обложка © Прокуратура Саратовской области

Сегодня утром в Саратове произошёл мощный взрыв, в результате которого частично обрушился многоэтажный жилой дом на улице Блинова. Первой, кого спасателям удалось извлечь из-под завалов, оказалась пятилетняя девочка — ребенок находился под бетонной плитой. Вслед за ней были эвакуированы ещё 10 пострадавших. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По предварительным данным, в результате ЧП погибли как минимум три человека, среди пострадавших — не только жильцы дома, но и случайные прохожие, оказавшиеся в момент взрыва рядом со зданием. Ударной волной повредило десятки припаркованных автомобилей.

В настоящее время продолжается масштабная операция по спасению людей — спасатели не исключают, что под обломками могут находиться другие жильцы. Из-за угрозы повторного взрыва и дальнейшего обрушения конструкций проводится экстренная эвакуация оставшихся в здании людей. Все пострадавшие госпитализированы, их состояние уточняется.

Причины взрыва устанавливаются. На месте работают аварийно-спасательные службы, МЧС и правоохранительные органы.

Опубликовано видео с места мощного взрыва в многоэтажке в Саратове
Опубликовано видео с места мощного взрыва в многоэтажке в Саратове

По последней информации, в саратовской многоэтажке существует серьёзная угроза дальнейшего обрушения остальной части здания. Это значительно осложняет работу спасателей и ставит под угрозу жизни тех, кто всё ещё находится под завалами

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Алиса Хуссаин
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