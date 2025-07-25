Из-под плит обрушившегося в Саратове дома достали живой пятилетнюю малышку

Сегодня утром в Саратове произошёл мощный взрыв, в результате которого частично обрушился многоэтажный жилой дом на улице Блинова. Первой, кого спасателям удалось извлечь из-под завалов, оказалась пятилетняя девочка — ребенок находился под бетонной плитой. Вслед за ней были эвакуированы ещё 10 пострадавших. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По предварительным данным, в результате ЧП погибли как минимум три человека, среди пострадавших — не только жильцы дома, но и случайные прохожие, оказавшиеся в момент взрыва рядом со зданием. Ударной волной повредило десятки припаркованных автомобилей.

В настоящее время продолжается масштабная операция по спасению людей — спасатели не исключают, что под обломками могут находиться другие жильцы. Из-за угрозы повторного взрыва и дальнейшего обрушения конструкций проводится экстренная эвакуация оставшихся в здании людей. Все пострадавшие госпитализированы, их состояние уточняется.

Причины взрыва устанавливаются. На месте работают аварийно-спасательные службы, МЧС и правоохранительные органы.