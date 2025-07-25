Из-под плит обрушившегося в Саратове дома достали живой пятилетнюю малышку
Mash: Пятилетнюю девочку извлекли из-под плит обрушенного дома в Саратове
Обложка © Прокуратура Саратовской области
Сегодня утром в Саратове произошёл мощный взрыв, в результате которого частично обрушился многоэтажный жилой дом на улице Блинова. Первой, кого спасателям удалось извлечь из-под завалов, оказалась пятилетняя девочка — ребенок находился под бетонной плитой. Вслед за ней были эвакуированы ещё 10 пострадавших. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По предварительным данным, в результате ЧП погибли как минимум три человека, среди пострадавших — не только жильцы дома, но и случайные прохожие, оказавшиеся в момент взрыва рядом со зданием. Ударной волной повредило десятки припаркованных автомобилей.
В настоящее время продолжается масштабная операция по спасению людей — спасатели не исключают, что под обломками могут находиться другие жильцы. Из-за угрозы повторного взрыва и дальнейшего обрушения конструкций проводится экстренная эвакуация оставшихся в здании людей. Все пострадавшие госпитализированы, их состояние уточняется.
Причины взрыва устанавливаются. На месте работают аварийно-спасательные службы, МЧС и правоохранительные органы.
По последней информации, в саратовской многоэтажке существует серьёзная угроза дальнейшего обрушения остальной части здания. Это значительно осложняет работу спасателей и ставит под угрозу жизни тех, кто всё ещё находится под завалами