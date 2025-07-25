Угроза обрушения части дома есть в многоэтажке в Саратове, где прогремел взрыв

Это значительно осложняет работу спасателей и ставит под угрозу жизни тех, кто все еще находится под завалами, а также самих спасателей. Предпринимаются меры для укрепления конструкции и предотвращения дальнейших обрушений. На месте работают экстренные службы, включая спасателей МЧС, медиков и полицию.