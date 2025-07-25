Угроза обрушения части дома есть в многоэтажке в Саратове, где прогремел взрыв
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В саратовской многоэтажке, на девятом этаже которой произошёл взрыв, существует серьёзная угроза дальнейшего обрушения остальной части здания, пишет SHOT.
Это значительно осложняет работу спасателей и ставит под угрозу жизни тех, кто все еще находится под завалами, а также самих спасателей. Предпринимаются меры для укрепления конструкции и предотвращения дальнейших обрушений. На месте работают экстренные службы, включая спасателей МЧС, медиков и полицию.
Напомним, мощный взрыв прогремел в многоэтажке на улице Блинова в Саратове. Взрыв был такой силы, что рухнула часть здания. На парковках повреждены десятки машин. От взрыва также пострадал соседний дом. Предварительно, погибли три человека, в их числе есть ребёнок.