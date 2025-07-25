Число жертв взрыва в саратовской многоэтажке выросло до трёх, в их числе ребёнок
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Взрыв в Саратове унёс жизни троих человек, включая, по предварительным данным, ребёнка. Взрыв, эпицентр которого пришелся на один из жилых домов, привёл к полному обрушению подъезда. Под завалами остаются люди, судьба которых пока неизвестна, пишет SHOT.
На месте происшествия развернута масштабная спасательная операция. Работают бригады МЧС, кинологические расчеты, медики. Причины взрыва устанавливаются.
Напомним, мощный взрыв прогремел в многоэтажке на улице Блинова в Саратове. Взрыв был такой силы, что рухнула часть здания. На парковках повреждены десятки машин. От взрыва также пострадал соседний дом. Местные паблики пишут, что есть пострадавшие среди пешеходов, проходивших в момент ЧП мимо.