Число жертв взрыва в саратовской многоэтажке выросло до трёх, в их числе ребёнок

Взрыв в Саратове унёс жизни троих человек, включая, по предварительным данным, ребёнка. Взрыв, эпицентр которого пришелся на один из жилых домов, привёл к полному обрушению подъезда. Под завалами остаются люди, судьба которых пока неизвестна, пишет SHOT.

Напомним, мощный взрыв прогремел в многоэтажке на улице Блинова в Саратове. Взрыв был такой силы, что рухнула часть здания. На парковках повреждены десятки машин. От взрыва также пострадал соседний дом. Местные паблики пишут, что есть пострадавшие среди пешеходов, проходивших в момент ЧП мимо.