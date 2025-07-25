Количество погибших в результате взрыва в Саратове увеличилось до четырёх
Количество погибших после взрыва газа в 10-этажке в Саратове увеличилось до четырёх. По данным SHOT, ещё одну жертву обнаружили спасатели под завалами.
Напомним, что сегодня утром в Саратове взорвался газ в многоэтажке, это привело к обрушению части дома с первого по десятый этаж. Сейчас на месте работают спасатели, под завалами могут находиться ещё как минимум десять человек. Одного ребёнка уже удалось спасти, также специалисты услышали голос мужчины под бетонными плитами и сейчас пытаются к нему пробраться.