Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июля, 11:05

«Размолотило, руки торчат»: Очевидец снял страшное видео обнаружения тел под завалами в Саратове

SHOT: Под завалами взорвавшегося дома в Саратове нашли тела ребёнка и мужчины

Спасатели обнаружили тело ребёнка под обломками разрушенного дома на улице Блинова, где утром произошёл мощный взрыв бытового газа. Неподалеку обнаружили бездыханное тело мужчины, из-под груды обломков виднелись лишь его руки и раздробленная голова. Страшное видео с места снял очевидец, кадры публикует телеграм-канал SHOT.

Среди обломков дома в Саратове обнаружили тела ребёнка и мужчины. Видео © SHOT

На кадрах видно сотрудников спасательных служб, которые продолжают разбирать завалы. Среди обломков сначала нашли ребёнка, а затем и тело мужчины. Автор видеоролика за кадром уточняет, что бездыханное тело одного из жильцов обнаружили в одном нижнем белье.

Женщину чуть не придавило плитами от взорвавшегося дома в Саратове, она чудом избежала гибели
Женщину чуть не придавило плитами от взорвавшегося дома в Саратове, она чудом избежала гибели

Напомним, что сегодня утром в Саратове раздался сильный взрыв, который привёл к обрушению части многоквартирного дома с первого по десятый этаж. Инцидент повлёк за собой гибель не менее трёх человек. Также некоторые пешеходы, оказавшиеся в непосредственной близости к эпицентру взрыва, получили травмы. Под завалами могут находиться ещё как минимум десять человек. На месте ЧП ведутся поисково-спасательные операции; одного ребёнка уже удалось спасти. По предварительным данным, причиной стала утечка газа.

BannerImage

Обложка © SHOT

Мария Любицкая
  • Новости
  • Только на Life
  • Саратовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar