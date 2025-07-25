«Размолотило, руки торчат»: Очевидец снял страшное видео обнаружения тел под завалами в Саратове
SHOT: Под завалами взорвавшегося дома в Саратове нашли тела ребёнка и мужчины
Спасатели обнаружили тело ребёнка под обломками разрушенного дома на улице Блинова, где утром произошёл мощный взрыв бытового газа. Неподалеку обнаружили бездыханное тело мужчины, из-под груды обломков виднелись лишь его руки и раздробленная голова. Страшное видео с места снял очевидец, кадры публикует телеграм-канал SHOT.
Среди обломков дома в Саратове обнаружили тела ребёнка и мужчины. Видео © SHOT
На кадрах видно сотрудников спасательных служб, которые продолжают разбирать завалы. Среди обломков сначала нашли ребёнка, а затем и тело мужчины. Автор видеоролика за кадром уточняет, что бездыханное тело одного из жильцов обнаружили в одном нижнем белье.
Напомним, что сегодня утром в Саратове раздался сильный взрыв, который привёл к обрушению части многоквартирного дома с первого по десятый этаж. Инцидент повлёк за собой гибель не менее трёх человек. Также некоторые пешеходы, оказавшиеся в непосредственной близости к эпицентру взрыва, получили травмы. Под завалами могут находиться ещё как минимум десять человек. На месте ЧП ведутся поисково-спасательные операции; одного ребёнка уже удалось спасти. По предварительным данным, причиной стала утечка газа.
Обложка © SHOT