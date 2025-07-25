«Размолотило, руки торчат»: Очевидец снял страшное видео обнаружения тел под завалами в Саратове

Спасатели обнаружили тело ребёнка под обломками разрушенного дома на улице Блинова, где утром произошёл мощный взрыв бытового газа. Неподалеку обнаружили бездыханное тело мужчины, из-под груды обломков виднелись лишь его руки и раздробленная голова. Страшное видео с места снял очевидец, кадры публикует телеграм-канал SHOT.

На кадрах видно сотрудников спасательных служб, которые продолжают разбирать завалы. Среди обломков сначала нашли ребёнка, а затем и тело мужчины. Автор видеоролика за кадром уточняет, что бездыханное тело одного из жильцов обнаружили в одном нижнем белье.