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25 июля, 09:40

Губернатор назвал предварительную причину обрушения 10-этажки в Саратове

Бусаргин: Предварительная причина обрушения дома в Саратове – утечка газа

Фото © Telegram/Роман Бусаргин

Фото © Telegram/Роман Бусаргин

Предварительная причина обрушения многоэтажного дома в Саратове – утечка газа. Об этом заявил глава области Роман Бусаргин.

«На улице Блинова работают все экстренные службы. Пострадавшим оказывается необходимая помощь. К сожалению, есть погибшие. Предварительная причина — утечка газа», — написал он в телеграм-канале.

Опубликовано видео с моментом взрыва в многоэтажке в Саратове
Опубликовано видео с моментом взрыва в многоэтажке в Саратове

На месте развернут круглосуточный оперштаб, в ближайшее время начнёт работу горячая линия. За помощью можно обратиться по следующим номерам телефонов: 8 937 225 57 12; 8 (8452) 63 33 73. Жильцов эвакуируют, специалисты должны оценить, есть ли угроза дальнейшего обрушения.

Напомним, мощный взрыв прогремел сегодня утром, часть саратовской многоэтажки обрушилась с 1 по 10 этаж. В результате погибли как минимум три человека, есть пострадавшие среди пешеходов, а также под завалами может находиться минимум 10 человек. Спасатели работают на месте, одного ребёнка уже вытащили.

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Александра Вишнякова
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