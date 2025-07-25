Губернатор назвал предварительную причину обрушения 10-этажки в Саратове

Предварительная причина обрушения многоэтажного дома в Саратове – утечка газа. Об этом заявил глава области Роман Бусаргин.

«На улице Блинова работают все экстренные службы. Пострадавшим оказывается необходимая помощь. К сожалению, есть погибшие. Предварительная причина — утечка газа», — написал он в телеграм-канале.