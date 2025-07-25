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25 июля, 09:18

Опубликовано видео с моментом взрыва в многоэтажке в Саратове

Момент обрушения многоэтажки в Саратове из-за взрыва бытового газа, в результате которого погибли три человека, попал на видео. Кадры публикует Mash и телеграм-канал «ЧП Саратов».

Видео © Telegram/ЧП Саратов

Видео © Mash

Опубликовано видео с места мощного взрыва в многоэтажке в Саратове
Опубликовано видео с места мощного взрыва в многоэтажке в Саратове

Напомним, мощный взрыв прогремел сегодня утром. В результате погибли как минимум три человека, есть пострадавшие среди пешеходов, проходивших в момент ЧП мимо. Часть саратовской многоэтажки обрушилась с 1 по 10 этаж. Под завалами может находиться минимум 10 человекодного ребёнка уже вытащили.

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Обложка © SHOT

Александра Вишнякова
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