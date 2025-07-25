Опубликовано видео с моментом взрыва в многоэтажке в Саратове
Момент обрушения многоэтажки в Саратове из-за взрыва бытового газа, в результате которого погибли три человека, попал на видео. Кадры публикует Mash и телеграм-канал «ЧП Саратов».
Видео © Telegram/ЧП Саратов
Видео © Mash
Напомним, мощный взрыв прогремел сегодня утром. В результате погибли как минимум три человека, есть пострадавшие среди пешеходов, проходивших в момент ЧП мимо. Часть саратовской многоэтажки обрушилась с 1 по 10 этаж. Под завалами может находиться минимум 10 человек — одного ребёнка уже вытащили.
Обложка © SHOT