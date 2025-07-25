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25 июля, 08:51

Часть саратовской многоэтажки, где произошёл взрыв, обрушилась с 1 по 10 этаж. Под завалами могут быть люди

Под завалами саратовской многоэтажки может находиться минимум 10 человек

Фото © SHOT

Фото © SHOT

Часть саратовской многоэтажки, где произошёл взрыв, обрушилась с 1 по 10 этаж. Как пишет Mash, под завалами может находиться минимум 10 человек.

Сейчас всех жильцов эвакуируют из-за угрозы дальнейшего обрушения. Количество погибших может увеличиться.

Опубликовано видео с места мощного взрыва в многоэтажке в Саратове
Опубликовано видео с места мощного взрыва в многоэтажке в Саратове

Напомним, мощный взрыв прогремел сегодня утром. В результате погибли как минимум три человека, есть пострадавшие среди пешеходов, проходивших в момент ЧП мимо. На парковке повреждены десятки машин. Есть угроза обрушения дома.

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Александра Вишнякова
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