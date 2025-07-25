Часть саратовской многоэтажки, где произошёл взрыв, обрушилась с 1 по 10 этаж. Под завалами могут быть люди

Часть саратовской многоэтажки, где произошёл взрыв, обрушилась с 1 по 10 этаж. Как пишет Mash, под завалами может находиться минимум 10 человек.

Сейчас всех жильцов эвакуируют из-за угрозы дальнейшего обрушения. Количество погибших может увеличиться.