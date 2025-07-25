Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июля, 10:28

Женщину чуть не придавило плитами от взорвавшегося дома в Саратове, она чудом избежала гибели

Mash: Обломки пролетели мимо женщины из соседнего дома при взрыве в Саратове

Обложка © Telegram / Роман Бусаргин

Обложка © Telegram / Роман Бусаргин

После взрыва в многоэтажке на улице Блинова в Саратове обломки и плиты здания были отброшены с такой силой, что долетели до соседних домов. Невероятным образом удалось избежать ещё одной трагедии: летящие фрагменты здания и камни чудом не задели женщину, которая как раз в момент взрыва входила в подъезд ближайшего дома. Об этом сообщает Mash.

Женщину не задело фрагментами здания чудом. Видео © Telegram / Mash

На кадрах видно, что жительница Саратова с невероятной невозмутимостью отреагировала на взрыв за её спиной, лишь слегка пригнувшись и замерев на одном месте.

В результате мощной ударной волны в соседних строениях выбило окна.

Третий случай за месяц: что известно о взрыве газа в саратовской многоэтажке
Третий случай за месяц: что известно о взрыве газа в саратовской многоэтажке

Напомним, что сегодня утром в Саратове раздался сильный взрыв, который привёл к обрушению части многоквартирного дома с первого по десятый этаж. Инцидент повлёк за собой гибель не менее трёх человек. Также некоторые пешеходы, оказавшиеся в непосредственной близости к эпицентру взрыва, получили травмы. Под завалами могут находиться ещё как минимум десять человек. На месте ЧП ведутся поисково-спасательные операции; одного ребёнка уже удалось спасти. По предварительным данным, причиной стала утечка газа. Местные жители жаловались на аварийное состояние коммуникаций незадолго до происшествия.

BannerImage
Ольга Сливченко
  • Новости
  • Происшествия
  • Саратовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar