Женщину чуть не придавило плитами от взорвавшегося дома в Саратове, она чудом избежала гибели

После взрыва в многоэтажке на улице Блинова в Саратове обломки и плиты здания были отброшены с такой силой, что долетели до соседних домов. Невероятным образом удалось избежать ещё одной трагедии: летящие фрагменты здания и камни чудом не задели женщину, которая как раз в момент взрыва входила в подъезд ближайшего дома. Об этом сообщает Mash.