Женщину чуть не придавило плитами от взорвавшегося дома в Саратове, она чудом избежала гибели
Mash: Обломки пролетели мимо женщины из соседнего дома при взрыве в Саратове
Обложка © Telegram / Роман Бусаргин
После взрыва в многоэтажке на улице Блинова в Саратове обломки и плиты здания были отброшены с такой силой, что долетели до соседних домов. Невероятным образом удалось избежать ещё одной трагедии: летящие фрагменты здания и камни чудом не задели женщину, которая как раз в момент взрыва входила в подъезд ближайшего дома. Об этом сообщает Mash.
Женщину не задело фрагментами здания чудом. Видео © Telegram / Mash
На кадрах видно, что жительница Саратова с невероятной невозмутимостью отреагировала на взрыв за её спиной, лишь слегка пригнувшись и замерев на одном месте.
В результате мощной ударной волны в соседних строениях выбило окна.
Напомним, что сегодня утром в Саратове раздался сильный взрыв, который привёл к обрушению части многоквартирного дома с первого по десятый этаж. Инцидент повлёк за собой гибель не менее трёх человек. Также некоторые пешеходы, оказавшиеся в непосредственной близости к эпицентру взрыва, получили травмы. Под завалами могут находиться ещё как минимум десять человек. На месте ЧП ведутся поисково-спасательные операции; одного ребёнка уже удалось спасти. По предварительным данным, причиной стала утечка газа. Местные жители жаловались на аварийное состояние коммуникаций незадолго до происшествия.