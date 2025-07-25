Третий случай за месяц: что известно о взрыве газа в саратовской многоэтажке

25 июля 2025 года в 12:12 по местному времени (11:12 мск) в десятиэтажном жилом доме №2 на улице Блинова в Ленинском районе Саратова произошёл мощный взрыв. Одна из версий — утечка бытового газа. Что известно о происшествии к данному часу, рассказывает Life.ru.

В результате взрыва погибли три человека, среди них ребёнок. Полностью обрушился угловой подъезд с 7-го по 10-й этаж, разрушены или повреждены более 30 квартир. Более 10 человек пострадали, включая жильцов и прохожих, на которых упали обломки

Спасена пятилетняя девочка, находившаяся под бетонной плитой, и ещё 10 пострадавших эвакуированы. Повреждены соседний дом и десятки автомобилей на парковке. Существует угроза дальнейшего обрушения здания, из-за чего проводится эвакуация жильцов. Предварительная причина — взрыв бытового газа, возможно, из-за утечки. Сам взрыв произошёл в одной из квартир на 9-м этаже.

По данным Telegram-канала Mash, в газовую смесь для домов района могли не добавлять одорант (вещество с запахом сероводорода), что затруднило обнаружение утечки. За год в доме сменились три управляющие компании, ни одна из которых не проводила проверки на утечку газа. Жильцы создали ТСН из-за недовольства их работой.

На месте работают более 20 спасателей МЧС, кинологи, 8 единиц техники, а также медики и полиция. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), прокуратура Саратовской области организовала проверку по факту взрыва.