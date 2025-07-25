Третий случай за месяц: что известно о взрыве газа в саратовской многоэтажке
Что известно о взрыве в многоэтажке в Саратове, который стал уже третьим за месяц
25 июля 2025 года в 12:12 по местному времени (11:12 мск) в десятиэтажном жилом доме №2 на улице Блинова в Ленинском районе Саратова произошёл мощный взрыв. Одна из версий — утечка бытового газа. Что известно о происшествии к данному часу, рассказывает Life.ru.
В результате взрыва погибли три человека, среди них ребёнок. Полностью обрушился угловой подъезд с 7-го по 10-й этаж, разрушены или повреждены более 30 квартир. Более 10 человек пострадали, включая жильцов и прохожих, на которых упали обломки
Спасена пятилетняя девочка, находившаяся под бетонной плитой, и ещё 10 пострадавших эвакуированы. Повреждены соседний дом и десятки автомобилей на парковке. Существует угроза дальнейшего обрушения здания, из-за чего проводится эвакуация жильцов. Предварительная причина — взрыв бытового газа, возможно, из-за утечки. Сам взрыв произошёл в одной из квартир на 9-м этаже.
По данным Telegram-канала Mash, в газовую смесь для домов района могли не добавлять одорант (вещество с запахом сероводорода), что затруднило обнаружение утечки. За год в доме сменились три управляющие компании, ни одна из которых не проводила проверки на утечку газа. Жильцы создали ТСН из-за недовольства их работой.
На месте работают более 20 спасателей МЧС, кинологи, 8 единиц техники, а также медики и полиция. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), прокуратура Саратовской области организовала проверку по факту взрыва.
Экстренные службы продолжают поиск людей под завалами, уточняется число пострадавших и находившихся в доме жильцов (всего в доме проживало не менее 256 человек). Это третий случай взрыва газа в Саратовской области за месяц (ранее инциденты произошли в Ершове и Заводском районе).