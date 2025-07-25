Уголовное дело возбуждено по факту взрыва газа в жилом доме в Саратове. Следственное управление СК России по региону сообщает, что дело открыто по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Следственным отделом по Ленинскому району города Саратова СУ СК России по Саратовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении ведомства.