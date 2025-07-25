Уголовное дело возбуждено по факту взрыва газа в жилом доме в Саратове
Уголовное дело возбуждено по факту взрыва газа в жилом доме в Саратове. Следственное управление СК России по региону сообщает, что дело открыто по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
«Следственным отделом по Ленинскому району города Саратова СУ СК России по Саратовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении ведомства.
Спасатели продолжают поисково-спасательные работы, стремясь обнаружить тех, кто мог оказаться под обломками. Данные о числе пострадавших и характере их повреждений в настоящее время уточняются. Следственно-оперативная группа уже работает на месте происшествия.
Напомним, мощный взрыв прогремел сегодня утром. В результате погибли как минимум три человека, есть пострадавшие среди пешеходов, проходивших в момент ЧП мимо. Под завалами многоэтажки может находиться минимум 10 человек. Есть угроза обрушения дома.