«Рванёт»: В Саратове люди жаловались на аварийную газовую трубу за два часа до ЧП

За два часа до мощного взрыва газа в саратовском доме на улице Блинова в Telegram-канале мэра появилось тревожное сообщение местных жителей. Как выяснилось, аварийное состояние трубы совсем не вызывало опасений у ответственных служб, чего нельзя было сказать о людях.

Отмечается, что техническое обслуживание газового оборудования во всем доме должно было проводиться управляющей компанией в июле 2025 года. Частичная проверка квартир действительно осуществлялась с января по май, однако 120 квартир так и остались без необходимого контроля. На момент катастрофы в здании официально проживали 256 человек, точное количество находившихся внутри устанавливается. Родственники не могут найти как минимум двух жильцов.