«Рванёт»: В Саратове люди жаловались на аварийную газовую трубу за два часа до ЧП
Mash: Жители Саратова жаловались властям на аварийную газовую трубу
Обложка © Telegram / Роман Бусаргин
За два часа до мощного взрыва газа в саратовском доме на улице Блинова в Telegram-канале мэра появилось тревожное сообщение местных жителей. Как выяснилось, аварийное состояние трубы совсем не вызывало опасений у ответственных служб, чего нельзя было сказать о людях.
«Яма обрушилась настолько, что оголилась газовая труба. Администрация месяц не может засыпать яму», — говорилось в обращении, которое публикует телеграм-канал Mash.
Обложка © Telegram / Mash
Отмечается, что техническое обслуживание газового оборудования во всем доме должно было проводиться управляющей компанией в июле 2025 года. Частичная проверка квартир действительно осуществлялась с января по май, однако 120 квартир так и остались без необходимого контроля. На момент катастрофы в здании официально проживали 256 человек, точное количество находившихся внутри устанавливается. Родственники не могут найти как минимум двух жильцов.
Напомним, в результате утреннего взрыва произошло частичное обрушение многоэтажки с 1 по 10 этаж. По последним данным, погибли три человека, есть пострадавшие среди прохожих. Спасатели продолжают поиски минимум десяти человек, которые могут находиться под завалами. Первым спасённым жильцом стала пятилетняя девочка, которую извлекли из-под обломков.