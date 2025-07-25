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25 июля, 10:13

«Рванёт»: В Саратове люди жаловались на аварийную газовую трубу за два часа до ЧП

Mash: Жители Саратова жаловались властям на аварийную газовую трубу

Обложка © Telegram / Роман Бусаргин

Обложка © Telegram / Роман Бусаргин

За два часа до мощного взрыва газа в саратовском доме на улице Блинова в Telegram-канале мэра появилось тревожное сообщение местных жителей. Как выяснилось, аварийное состояние трубы совсем не вызывало опасений у ответственных служб, чего нельзя было сказать о людях.

«Яма обрушилась настолько, что оголилась газовая труба. Администрация месяц не может засыпать яму», — говорилось в обращении, которое публикует телеграм-канал Mash.

Обложка © Telegram / Mash

Обложка © Telegram / Mash

Отмечается, что техническое обслуживание газового оборудования во всем доме должно было проводиться управляющей компанией в июле 2025 года. Частичная проверка квартир действительно осуществлялась с января по май, однако 120 квартир так и остались без необходимого контроля. На момент катастрофы в здании официально проживали 256 человек, точное количество находившихся внутри устанавливается. Родственники не могут найти как минимум двух жильцов.

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Напомним, в результате утреннего взрыва произошло частичное обрушение многоэтажки с 1 по 10 этаж. По последним данным, погибли три человека, есть пострадавшие среди прохожих. Спасатели продолжают поиски минимум десяти человек, которые могут находиться под завалами. Первым спасённым жильцом стала пятилетняя девочка, которую извлекли из-под обломков.

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Алиса Хуссаин
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