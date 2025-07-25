Живой мужчина обнаружен под завалами многоэтажки в Саратове
Последствия взрыва газа в Саратове. Фото © SHOT
Спасатели обнаружили живого мужчину под завалами многоэтажки в Саратове, где сегодня утром произошёл взрыв газа.
Как пишет SHOT, специалисты услышали его голос и сейчас пытаются к нему пробраться.
Напомним, что сегодня утром в Саратове взорвался газ в многоэтажке, это привело к обрушению части дома с первого по десятый этаж. В результате погибли не менее трёх человек, также под завалами могут находиться ещё как минимум десять человек. На месте ЧП ведутся поисково-спасательные операции; одного ребёнка уже удалось спасти.