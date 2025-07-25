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25 июля, 11:00

Живой мужчина обнаружен под завалами многоэтажки в Саратове

Последствия взрыва газа в Саратове. Фото © SHOT

Последствия взрыва газа в Саратове. Фото © SHOT

Спасатели обнаружили живого мужчину под завалами многоэтажки в Саратове, где сегодня утром произошёл взрыв газа.

Как пишет SHOT, специалисты услышали его голос и сейчас пытаются к нему пробраться.

«Рванёт»: В Саратове люди жаловались на аварийную газовую трубу за два часа до ЧП
«Рванёт»: В Саратове люди жаловались на аварийную газовую трубу за два часа до ЧП

Напомним, что сегодня утром в Саратове взорвался газ в многоэтажке, это привело к обрушению части дома с первого по десятый этаж. В результате погибли не менее трёх человек, также под завалами могут находиться ещё как минимум десять человек. На месте ЧП ведутся поисково-спасательные операции; одного ребёнка уже удалось спасти.

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Александра Вишнякова
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