Под завалами разрушенного дома в Саратове всё ещё могут находиться люди

Под завалами жилого дома в Саратове, где произошёл взрыв, ещё могут оставаться люди. Данное заявление сделал глава МЧС России Александр Куренков.

«Работа проводится не так интенсивно, как может показаться, только из-за того, что мы считаем, что живые люди там есть, поэтому работаем осторожно, аккуратно», — сказал он во время оперативного совещания на месте чрезвычайной ситуации.