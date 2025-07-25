Под завалами разрушенного дома в Саратове всё ещё могут находиться люди
Куренков: В Саратове под завалами дома ещё могут оставаться люди
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Под завалами жилого дома в Саратове, где произошёл взрыв, ещё могут оставаться люди. Данное заявление сделал глава МЧС России Александр Куренков.
«Работа проводится не так интенсивно, как может показаться, только из-за того, что мы считаем, что живые люди там есть, поэтому работаем осторожно, аккуратно», — сказал он во время оперативного совещания на месте чрезвычайной ситуации.
Спасатели продолжают работу на месте пришествия. Куренко подчеркнул, что нависающие конструкции не обрушивают специально, потому что это может принести вред тем, кто ещё находится под обломками.
Напомним, что взрыв в Саратове прогремел сегодня утром. В результате него произошёл частичный обвал многоэтажного жилого дома с первого по десятый этаж. По последним данным, число жертв взрыва выросло до 6, пострадали минимум 10 человек. Предварительно, причиной происшествия стала утечка газа. За два часа до взрыва жильцы сообщали о неисправности газовой трубы. Трагедия вызвала реакцию депутатов Государственной Думы: они призвали перестать подключать жилые многоэтажки к газу.