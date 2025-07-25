Взрыв газа в Саратове
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25 июля, 14:23

Число жертв взрыва в Саратове выросло до 6: умер мужчина, спасённый из-под завалов

Спасённый из-под завалов в Саратове мужчина скончался по пути в больницу

Спасатели на месте ЧП. Обложка © Telegram/ Роман Бусаргин

Спасатели на месте ЧП. Обложка © Telegram/ Роман Бусаргин

Один из пострадавших при взрывве газа в Саратове, которого спасатели извлекли из-под завалов после шестичасовой операции, скончался в машине скорой помощи. Таким образом, число жертв трагедии в многоэтажке возросло до шести человек, включая одного ребёнка. Об этом сообщает МЧС России.

Местный житель был зажат бетонными плитами на 8 этаже и получил несовместимые с жизнью травмы.

Мужчина, который скончался по пути в больницу. Видео © МЧС России

Часами ранее сообщалось, что спасатели услышали голос мужчины, находившегося на восьмом этаже разрушенного дома. Однако в процессе работ он перестал подавать признаки жизни. Несмотря на оперативно проведенную спасательную операцию и экстренную медицинскую помощь, спасти его не удалось.

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Сегодня утром в Саратове произошёл взрыв, приведший к частичному разрушению многоэтажного дома с первого по десятый этаж. Пострадали семь человек. По предварительным данным, причиной происшествия стала утечка газа. За два часа до взрыва жильцы сообщали о неисправности газовой трубы. Трагедия вызвала реакцию депутатов Государственной Думы: они призвали перстать подключать жилые многоэтажки к газу.

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Алиса Хуссаин
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