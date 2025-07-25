Число жертв взрыва в Саратове выросло до 6: умер мужчина, спасённый из-под завалов
Спасённый из-под завалов в Саратове мужчина скончался по пути в больницу
Спасатели на месте ЧП. Обложка © Telegram/ Роман Бусаргин
Один из пострадавших при взрывве газа в Саратове, которого спасатели извлекли из-под завалов после шестичасовой операции, скончался в машине скорой помощи. Таким образом, число жертв трагедии в многоэтажке возросло до шести человек, включая одного ребёнка. Об этом сообщает МЧС России.
Местный житель был зажат бетонными плитами на 8 этаже и получил несовместимые с жизнью травмы.
Мужчина, который скончался по пути в больницу. Видео © МЧС России
Часами ранее сообщалось, что спасатели услышали голос мужчины, находившегося на восьмом этаже разрушенного дома. Однако в процессе работ он перестал подавать признаки жизни. Несмотря на оперативно проведенную спасательную операцию и экстренную медицинскую помощь, спасти его не удалось.
Сегодня утром в Саратове произошёл взрыв, приведший к частичному разрушению многоэтажного дома с первого по десятый этаж. Пострадали семь человек. По предварительным данным, причиной происшествия стала утечка газа. За два часа до взрыва жильцы сообщали о неисправности газовой трубы. Трагедия вызвала реакцию депутатов Государственной Думы: они призвали перстать подключать жилые многоэтажки к газу.