Число жертв взрыва в Саратове выросло до 6: умер мужчина, спасённый из-под завалов

Один из пострадавших при взрывве газа в Саратове, которого спасатели извлекли из-под завалов после шестичасовой операции, скончался в машине скорой помощи. Таким образом, число жертв трагедии в многоэтажке возросло до шести человек, включая одного ребёнка. Об этом сообщает МЧС России.