При взрыве газа в Саратове пострадало семь человек
Семь пострадавших при взрыве газа в Саратове отправлены на амбулаторное лечение
Последствия взрыва газа в Саратове. Фото © SHOT
Семь пострадали человек в результате взрыва газа в жилом доме в Саратове, они отправлены на амбулаторное лечение. Об этом сообщили в ГУМЧС России по Саратовской области.
«На амбулаторном лечении (находятся. — Прим. Life.ru) семь человек», — говорится в сообщении.
Напомним, что сегодня утром в Саратове произошёл взрыв, за которым последовало частичное обрушение многоквартирного дома — с 1 по 10 этажи. В результате происшествия погибли четыре человека — в том числе один ребёнок. На месте ЧП ведутся поисково-спасательные мероприятия. Предварительной причиной инцидента названа утечка газа. После трагедии в ГД призвали прекратить строительство домов с газом.