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Регион
25 июля, 12:59

При взрыве газа в Саратове пострадало семь человек

Семь пострадавших при взрыве газа в Саратове отправлены на амбулаторное лечение

Последствия взрыва газа в Саратове. Фото © SHOT

Последствия взрыва газа в Саратове. Фото © SHOT

Семь пострадали человек в результате взрыва газа в жилом доме в Саратове, они отправлены на амбулаторное лечение. Об этом сообщили в ГУМЧС России по Саратовской области.

«На амбулаторном лечении (находятся. — Прим. Life.ru) семь человек», — говорится в сообщении.

Живой мужчина обнаружен под завалами многоэтажки в Саратове
Живой мужчина обнаружен под завалами многоэтажки в Саратове

Напомним, что сегодня утром в Саратове произошёл взрыв, за которым последовало частичное обрушение многоквартирного дома — с 1 по 10 этажи. В результате происшествия погибли четыре человека — в том числе один ребёнок. На месте ЧП ведутся поисково-спасательные мероприятия. Предварительной причиной инцидента названа утечка газа. После трагедии в ГД призвали прекратить строительство домов с газом.

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Мария Любицкая
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