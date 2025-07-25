Взрыв газа в Саратове
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Регион
25 июля, 11:21

Погибший в Саратове ребёнок в момент взрыва убежал от мамы

Mash: Погибший в Саратове ребёнок в момент взрыва гулял с мамой

Фото © Telegram/Роман Бусаргин

Фото © Telegram/Роман Бусаргин

Ребёнок, ставший жертвой взрыва газа в Саратове, в момент ЧП гулял с мамой на улице. Как пишет Mash, по трагической случайности мальчик убежал от неё — и на него упала часть дома.

Тело ребёнка спасатели нашли первым — это попало на видео очевидца. Вслед за ним под завалами нашли мужчину.

Отец успел спасти себя и детей, буквально убегая от падающих обломков дома в Саратове
Отец успел спасти себя и детей, буквально убегая от падающих обломков дома в Саратове

Напомним, что сегодня утром в Саратове взорвался газ в многоэтажке, в результате обрушился целый пролёт с первого по десятый этаж. Погибло 4 человека, в том числе ребёнок. Момент взрыва попал на видео. Сейчас на месте работают спасатели, под завалами могут находиться ещё люди. Одного ребёнка уже удалось спасти, также специалисты услышали голос мужчины под бетонными плитами и сейчас пытаются к нему пробраться.

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Александра Вишнякова
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