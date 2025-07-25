Отец успел спасти себя и детей, буквально убегая от падающих обломков дома в Саратове
SHOT: Появилось видео взрыва в Саратове в момент спасения семьи с детьми
Момент взрыва с другого ракурса. Обложка © Telegram / SHOT
Появилось новое видео момента взрыва жилого дома в Саратове. Камера зафиксировала, как двое детей играли у подъезда и чудом избежали гибели. Об этом сообщил SHOT.
Момент взрыва с другого ракурса. Видео © Telegram / SHOT
На кадрах, снятых с другого ракурса, видно, как двое детей с папой находятся прямо у подъезда в момент, когда в доме происходит мощный взрыв. В этот момент мужчина схватил младшего на руки и крикнул старшему, чтобы тот бежал. Они чудом спаслись, но обломки чуть не задели старшего мальчика.
Напомним, что трагедия произошла в многоэтажном доме на улице Блинова в Саратове — мощный взрыв газа. Часть здания обрушилась, повреждены десятки автомобилей и даже соседний дом. Есть пострадавшие среди случайных прохожих. Примечательно, что за два часа до ЧП в Telegram-канале мэра появилось сообщение жителей о подозрительном состоянии газовой трубы. Однако, как пишут местные паблики, службы не отреагировали, несмотря на тревожные сигналы.