Отец успел спасти себя и детей, буквально убегая от падающих обломков дома в Саратове

Появилось новое видео момента взрыва жилого дома в Саратове. Камера зафиксировала, как двое детей играли у подъезда и чудом избежали гибели. Об этом сообщил SHOT .

На кадрах, снятых с другого ракурса, видно, как двое детей с папой находятся прямо у подъезда в момент, когда в доме происходит мощный взрыв. В этот момент мужчина схватил младшего на руки и крикнул старшему, чтобы тот бежал. Они чудом спаслись, но обломки чуть не задели старшего мальчика.