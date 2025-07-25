Ни года без трагедий: В Госдуме призвали запретить строительство домов с газом после взрыва в Саратове

Трагедия в Саратове вновь подняла вопрос о безопасности газового оборудования в жилых домах. Депутат Государственной Думы Владимир Плякин в беседе с Life.ru заявил, что наиболее эффективной мерой мог бы стать полный запрет на строительство многоквартирных домов с газовыми плитами и отоплением.

По словам парламентария, в домах с большим количеством квартир крайне сложно обеспечить контроль за техническим состоянием газового оборудования.

«В одном подъезде может быть 10–40 квартир, а таких подъездов в доме — несколько. Убедиться, что все прошли обследование — практически нереально», — говорит собеседник Life.ru.

Он также подчеркнул, что газовые службы часто не справляются с объёмами работ, а неисправные вытяжки и несвоевременное обслуживание создают дополнительные риски. Кроме того, одна квартира, не прошедшая проверку, может оставить без газа целый подъезд, из-за чего добросовестные жильцы становятся заложниками ситуации.

«Если перейти на электричество, можно свести к минимуму риски взрывов. У нас есть электричество — готовить на плите или обогревать помещение можно и без газа», — отметил Плякин.