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25 июля, 11:41

Ни года без трагедий: В Госдуме призвали запретить строительство домов с газом после взрыва в Саратове

Депутат ГД Плякин: Нужен запрет на строительство многоквартирных домов с газом

Обложка © Екатерина Петрова/ТАСС

Обложка © Екатерина Петрова/ТАСС

Трагедия в Саратове вновь подняла вопрос о безопасности газового оборудования в жилых домах. Депутат Государственной Думы Владимир Плякин в беседе с Life.ru заявил, что наиболее эффективной мерой мог бы стать полный запрет на строительство многоквартирных домов с газовыми плитами и отоплением.

По словам парламентария, в домах с большим количеством квартир крайне сложно обеспечить контроль за техническим состоянием газового оборудования.

«В одном подъезде может быть 10–40 квартир, а таких подъездов в доме — несколько. Убедиться, что все прошли обследование — практически нереально», — говорит собеседник Life.ru.

Он также подчеркнул, что газовые службы часто не справляются с объёмами работ, а неисправные вытяжки и несвоевременное обслуживание создают дополнительные риски. Кроме того, одна квартира, не прошедшая проверку, может оставить без газа целый подъезд, из-за чего добросовестные жильцы становятся заложниками ситуации.

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«Если перейти на электричество, можно свести к минимуму риски взрывов. У нас есть электричество — готовить на плите или обогревать помещение можно и без газа», — отметил Плякин.

Он предложил рассмотреть на законодательном уровне отказ от использования газа в новых многоквартирных домах, чтобы в будущем избежать подобных трагедий.

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Напомним, что сегодня утром в Саратове взорвался газ в многоэтажке, это привело к обрушению части дома с первого по десятый этаж. Сейчас на месте работают спасатели, под завалами могут находиться ещё как минимум десять человек. К данному часу подтверждена информация о четырёх погибших.

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Екатерина Хмелева
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