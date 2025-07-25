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Регион
25 июля, 19:39

МЧС: Местонахождение троих взрослых и ребёнка неизвестно после взрыва в Саратове

Обложка © Пресс-служба МЧС

Обложка © Пресс-служба МЧС

После взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Саратове остаётся неизвестным местонахождение четырёх человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«К настоящему времени известно о 16 пострадавших и 6 погибших, включая ребёнка. Остаётся неизвестным местонахождение 4 человек, в том числе ребёнка», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что жильцы дома размещены в ПВР, где созданы все необходимые условия. Также есть ещё четыре пункта временного размещения, готовые принять посетителей.

В аварийно-спасательных работах задействовано более 400 специалистов и 114 единиц техники. Два расчёта кинологов обследуют завалы в поисках пострадавших.

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Напомним, что взрыв в Саратове прогремел утром в пятницу. В результате него произошёл частичный обвал многоэтажного жилого дома с первого по десятый этаж. Известно о шести погибших. Под завалами здания всё ещё могут находиться люди, поисковые работы проходят с предельной осторожностью. Предварительно, причиной происшествия стала утечка газа. В Саратовской области 26 июля объявлен днём траура.

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Никита Никонов
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