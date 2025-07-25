Взрыв газа в Саратове
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Регион
25 июля, 13:44

Заслуженный спасатель РФ объяснил, что делать при появлении запаха газа

Спасатель Щетинин: При утечке газа нельзя использовать электроприборы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oksana Sahinoglu

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oksana Sahinoglu

Согласно законодательству, плановые инспекции газовых приборов должны проводиться ежегодно. Но что предпринять, если вдруг почувствовали характерный запах газа, объяснил заслуженный спасатель России и член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин.

«Если вы почувствовали запах газа первое и самое важное — немедленно звонить 112 или 04. Ни в коем случае не включайте свет и не используйте электроприборы. Проветрите помещение, но не пытайтесь самостоятельно искать утечку», — предупредил спасатель в эфире радио Sputnik.

Сотрудники газовой службы должны осуществлять ежегодный осмотр оборудования в многоквартирных домах. Эксперт подчеркнул, что отказ в допуске инспектора является нарушением, которое влечёт за собой штраф. Щетинин отметил, что, несмотря на регулярные проверки, опасность сохраняется. Утечка может случиться внезапно.

Причины взрыва, по его словам, могут быть разнообразными: от поломки плиты и изношенности труб до ошибки человека. В замкнутом пространстве даже небольшое количество газа может создать взрывоопасную концентрацию. В целях предотвращения аварийных ситуаций, спасатель советует установить устройство, определяющее концентрацию газа в воздухе.

Щетинин дополнил, что газоанализатор – это компактный прибор, который сигнализирует об утечке. Его стоимость варьируется от 3 до 10 тысяч рублей.

В Саратовской области объявили режим ЧС после взрыва в многоэтажке
В Саратовской области объявили режим ЧС после взрыва в многоэтажке

Напомним, что сегодня утром, 25 июля, в Саратове взорвался газ в многоэтажке, это привело к обрушению части дома с первого по десятый этаж. На месте работают спасатели, под завалами могут находиться ещё как минимум десять человек. Одного ребёнка уже удалось спасти, также специалисты услышали голос мужчины под бетонными плитами и сейчас пытаются к нему пробраться. Глава МЧС Александр Куренков срочно вылетел в Саратов после взрыва.

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Дарья Нарыкова
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