Заслуженный спасатель РФ объяснил, что делать при появлении запаха газа

Согласно законодательству, плановые инспекции газовых приборов должны проводиться ежегодно. Но что предпринять, если вдруг почувствовали характерный запах газа, объяснил заслуженный спасатель России и член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин.

«Если вы почувствовали запах газа первое и самое важное — немедленно звонить 112 или 04. Ни в коем случае не включайте свет и не используйте электроприборы. Проветрите помещение, но не пытайтесь самостоятельно искать утечку», — предупредил спасатель в эфире радио Sputnik.

Сотрудники газовой службы должны осуществлять ежегодный осмотр оборудования в многоквартирных домах. Эксперт подчеркнул, что отказ в допуске инспектора является нарушением, которое влечёт за собой штраф. Щетинин отметил, что, несмотря на регулярные проверки, опасность сохраняется. Утечка может случиться внезапно.

Причины взрыва, по его словам, могут быть разнообразными: от поломки плиты и изношенности труб до ошибки человека. В замкнутом пространстве даже небольшое количество газа может создать взрывоопасную концентрацию. В целях предотвращения аварийных ситуаций, спасатель советует установить устройство, определяющее концентрацию газа в воздухе.