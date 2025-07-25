Глава МЧС Куренков срочно вылетает в Саратов после взрыва в многоэтажке
Мощный взрыв произошёл в многоэтажке в Саратове. Обложка © Telegram / Прокуратура Саратовской области
В Саратовскую область отправляется глава МЧС России Александр Куренков, чтобы на месте проконтролировать ликвидацию последствий мощного взрыва в жилом доме. Об этом министр сообщил на видео-конференц-связи с исполняющим обязанности начальника главка министерства по региону Алексеем Костюком.
Глава МЧС Куренков срочно вылетает в Саратов после взрыва в многоэтажке. Видео © Telegram / МЧС России
«Прибуду и там на месте разберёмся», — подытожил Куренков.
По данным ведомства, глава МЧС заслушал по видеосвязи доклад и.о. начальника регионального управления Алексея Костюка. После обсуждения ситуации на месте Куренков принял решение вылететь в регион для личного контроля.
Напомним, что взрыв прогремел утром 25 июля в многоэтажном доме на улице Блинова в Саратове. По предварительным данным, причиной ЧП стала утечка газа. В результате взрыва обрушилась часть здания, погибли четыре человека, повреждены десятки автомобилей. Ранения получили и случайные прохожие. За несколько часов до трагедии жители жаловались на запах газа, однако службы не отреагировали.