Взрыв газа в Саратове
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Регион
25 июля, 18:17

Следователи допрашивают жильцов рухнувшего в Саратове дома

В Саратове следственная группа, возглавляемая руководителем регионального управления Дмитрием Костиным, проводит допросы жильцов обрушившегося из-за взрыва газа дома. Проходит тщательный осмотр территории. Следователи работают в усиленном режиме, используя специально оборудованные микроавтобусы для проведения опросов.

Следственная группа допрашивает жильцов взорванного дома. Видео © Telegram/ Следком 64

«На месте продолжает работу следственная группа в составе следователей и криминалистов регионального СК. Проводятся допросы жильцов домов, продолжается проведение осмотра близлежащей территории», рассказали в СК по региону.

В Саратовской области 26 июля объявили днëм траура после взрыва в жилом доме
В Саратовской области 26 июля объявили днëм траура после взрыва в жилом доме

Напомним, что взрыв в Саратове прогремел сегодня утром. В результате него произошёл частичный обвал многоэтажного жилого дома с первого по десятый этаж. По последним данным, число жертв взрыва выросло до 6, пострадали минимум 10 человек. Под завалами здания всё ещё могут находиться люди, поисковые работы проходят с предельной осторожностью. Предварительно, причиной происшествия стала утечка газа. За два часа до взрыва жильцы сообщали о неисправности газовой трубы.

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Обложка © Telegram/ Следком 64

Полина Никифорова
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