В Саратовской области 26 июля объявили днëм траура после взрыва в жилом доме

26 июля в Саратовской области объявлен день траура. Такое решение было принято губернатором Романом Бусаргиным после взрыва газа в одном из многоквартирных домов Саратова.

«В связи с трагическими событиями в многоквартирном доме на улице Блинова в Саратове принято решение объявить на территории области траурный день в субботу, 26 июля», — написал он в Telegram-анале.