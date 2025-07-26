Взрыв газа в Саратове
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Регион
26 июля, 07:04

Семьи погибших при взрыве дома в Саратове получат по 1 млн рублей

Обложка © Telegram / Роман Бусаргин

Обложка © Telegram / Роман Бусаргин

Семьи, потерявшие близких в результате взрыва газа в жилом доме в Саратове, получат по 1 миллиону рублей из резервного фонда области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«Принято решение выплатить семьям погибших в доме на улице Блинова материальную помощь по 1 миллиону рублей. Средства направим из резервного фонда правительства Саратовской области», — говорится в сообщении.

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Напомним, 25 июля утром в многоэтажном доме в Саратове произошёл взрыв. В связи с этим в регионе был введён режим чрезвычайной ситуации. Поисково-спасательные работы продолжаются, однако осложняются тем, что под обломками здания могут находиться люди, поэтому спасатели работают с особой осторожностью. По предварительной информации, причиной взрыва стала утечка газа.

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Наталья Афонина
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