Семьи погибших при взрыве дома в Саратове получат по 1 млн рублей
Обложка © Telegram / Роман Бусаргин
Семьи, потерявшие близких в результате взрыва газа в жилом доме в Саратове, получат по 1 миллиону рублей из резервного фонда области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
«Принято решение выплатить семьям погибших в доме на улице Блинова материальную помощь по 1 миллиону рублей. Средства направим из резервного фонда правительства Саратовской области», — говорится в сообщении.
Напомним, 25 июля утром в многоэтажном доме в Саратове произошёл взрыв. В связи с этим в регионе был введён режим чрезвычайной ситуации. Поисково-спасательные работы продолжаются, однако осложняются тем, что под обломками здания могут находиться люди, поэтому спасатели работают с особой осторожностью. По предварительной информации, причиной взрыва стала утечка газа.