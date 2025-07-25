15 человек обратились за помощью к медикам после взрыва дома в Саратове
Бусаргин: В Саратове после взрыва дома к медикам обратились 15 человек
Обложка © Telegram/ Роман Бусаргин
Медицинские бригады работают в круглосуточном режиме после взрыва в саратовской многоэтажке. Всем обратившимся в медучреждения оказана необходимая амбулаторная помощь. Об этом рассказал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своём телеграм-канале.
«В круглосуточном режиме здесь также дежурят бригады скорой помощи. Ранее к врачам обратились 15 человек. Вся необходимая помощь им оказана амбулаторно. <...> Кроме того, 11 граждан обратились за помощью с размещением. Они направлены в гостиницу», — написал губернатор.
Специалисты МЧС и областной службы спасения проводят аварийно-спасательные работы с предельной осторожностью. Под завалами могут находиться люди, поэтому работа ведётся максимально аккуратно, без обрушения нависающих конструкций. В ближайшее время на месте происшествия будет организовано дополнительное освещение для проведения работ в ночное время.
Напомним, что взрыв в Саратове прогремел сегодня утром. В результате него произошёл частичный обвал многоэтажного жилого дома с первого по десятый этаж. По последним данным, число жертв взрыва выросло до 6, пострадали минимум 10 человек. Предварительно, причиной происшествия стала утечка газа. За два часа до взрыва жильцы сообщали о неисправности газовой трубы. Трагедия вызвала реакцию депутатов Госдумы: они призвали перестать подключать жилые многоэтажки к газу.