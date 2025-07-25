15 человек обратились за помощью к медикам после взрыва дома в Саратове

Медицинские бригады работают в круглосуточном режиме после взрыва в саратовской многоэтажке. Всем обратившимся в медучреждения оказана необходимая амбулаторная помощь. Об этом рассказал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своём телеграм-канале.

«В круглосуточном режиме здесь также дежурят бригады скорой помощи. Ранее к врачам обратились 15 человек. Вся необходимая помощь им оказана амбулаторно. <...> Кроме того, 11 граждан обратились за помощью с размещением. Они направлены в гостиницу», — написал губернатор.