Семья с малышом, погибшая при взрыве в Саратове, отмечала день рождения за пару дней до трагедии

Семья из трёх человек, которая погибла при взрыве газа в жилом доме в Саратове, незадолго до трагедии отмечала день рождения. 21 июля 2025 года мама и жена Екатерина Е. отпраздновала свой 32-й день рождения, сообщает RG.ru.

Погибшая была родом из Александрова Гая, села, расположенного на границе с Казахстаном. Она окончила школу с серебряной медалью и являлась одной из лучших учениц в селе. Высшее образование Екатерина получила на химическом факультете местного университета.