Следователи допросили более 100 свидетелей взрыва в многоэтажном доме в Саратове
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В рамках расследования обстоятельств взрыва газа, произошедшего в многоэтажном жилом доме на улице Блинова в Саратове, следственными органами допрошено более 100 человек. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
«Следователями и криминалистами произведено значительное количество следственных действий, изъяты камеры видеонаблюдения и вся соответствующая документация. Произведены осмотры места происшествия, назначены судебные экспертизы, более 100 лиц допрошены следователями», — сообщает пресс-служба.
Напомним, что утром 25 июля в многоквартирном доме в Саратове произошёл взрыв, в результате чего в регионе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются, но осложнены риском обнаружения людей под завалами, что требует от спасателей особой осторожности. Согласно предварительным данным, причиной взрыва послужила утечка газа.