Несколько подъездов многоэтажки в Саратове признали безопасными, жильцов пустили домой
Мэр Исаев: Первые три подъезда многоэтажки в Саратове признаны безопасными
Последствия взрыва газа в многоквартирном доме в Саратове. Обложка © Telegram / Роман Бусаргин
Первый, второй и третий подъезды многоквартирного дома в Саратове, где накануне взорвался газ, признаны безопасными. Об этом сообщил мэр города Михаил Исаев со ссылкой на выводы экспертов.
«Специализированной экспертной организацией проведена проверка состояния несущих конструкций здания, по итогам которой получено официальное заключение. Согласно данному заключению, дальнейшее нахождение в 1-м, 2-м и 3-м подъездах признано безопасным», — пишет градоначальник.
Сотрудники экстренных служб, полицейские и представители городской администрации несут постоянное дежурство у дома, чтобы обеспечить безопасность жильцов и оказать им всю необходимую помощь. Водоснабжение в безопасных подъездах организовано по временной схеме, электроснабжение подаётся в штатном режиме.
Напомним, взрыв газа в многоквартирном доме в Саратове прогремел вчера утром. Погибли семеро жильцов, включая ребёнка. Ранены по меньшей мере 15 человек. Возбуждено уголовное дело в рамках статьи «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи допросили свыше сотни свидетелей. Семьям погибших выплатят по миллиону рублей.