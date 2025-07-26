Несколько подъездов многоэтажки в Саратове признали безопасными, жильцов пустили домой

Первый, второй и третий подъезды многоквартирного дома в Саратове, где накануне взорвался газ, признаны безопасными. Об этом сообщил мэр города Михаил Исаев со ссылкой на выводы экспертов.

«Специализированной экспертной организацией проведена проверка состояния несущих конструкций здания, по итогам которой получено официальное заключение. Согласно данному заключению, дальнейшее нахождение в 1-м, 2-м и 3-м подъездах признано безопасным», — пишет градоначальник.