Тело погибшего мужчины достали из-под завалов дома в Саратове после взрыва

В Саратове спасатели смогли добраться во время разбора завалов до одного из жильцов, который погиб в результате взрыва газа в многоэтажном доме. Об этом сообщили в областной службе спасения.

«Несколько минут назад из-под завалов в подвальном помещении спасателями областной службы спасения было извлечено тело погибшего. Всего на данный отрезок времени семь человек числятся погибшими», — сказано в заявлении.