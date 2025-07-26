Тело погибшего мужчины достали из-под завалов дома в Саратове после взрыва
Обложка © Telegram / Роман Бусаргин
В Саратове спасатели смогли добраться во время разбора завалов до одного из жильцов, который погиб в результате взрыва газа в многоэтажном доме. Об этом сообщили в областной службе спасения.
«Несколько минут назад из-под завалов в подвальном помещении спасателями областной службы спасения было извлечено тело погибшего. Всего на данный отрезок времени семь человек числятся погибшими», — сказано в заявлении.
Спасатели пояснили, что доступ к телу был затруднён. Сейчас они продолжают разбирать завалы, работа на последних этажах дома проводится при помощи альпинистского снаряжения.
Напомним, 25 июля утром в многоэтажном доме в Саратове произошёл взрыв. По предварительной информации, причиной ЧП стала утечка газа. Погибло семь человек, среди них есть ребёнок. Пострадавшими числятся как минимум 15 человек. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Уже допрошено свыше ста свидетелей. Семьи погибших получат по 1 миллиону рублей.