В Кисловодске двое отдыхающих пострадали при обрушении в санатории

В санатории Кисловодска два человека пострадали в результате обрушения горной породы. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев.

«Сегодня, 29 июля, на территории санатория «Москва» произошло обрушение грунта. В результате инцидента пострадали два туриста из города Тольятти», — написал он в своём телеграм-канале.