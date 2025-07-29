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29 июля, 12:13

В Кисловодске двое отдыхающих пострадали при обрушении в санатории

В санатории Кисловодска двое человек пострадали при обрушении горной породы. Обложка © Telegram /Евгений Моисеев

В санатории Кисловодска двое человек пострадали при обрушении горной породы. Обложка © Telegram /Евгений Моисеев

В санатории Кисловодска два человека пострадали в результате обрушения горной породы. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев.

«Сегодня, 29 июля, на территории санатория «Москва» произошло обрушение грунта. В результате инцидента пострадали два туриста из города Тольятти», — написал он в своём телеграм-канале.

По его словам, на место происшествия оперативно прибыли сотрудники скорой помощи, ПАСС и МЧС. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь. Причины обрушения пока выясняются. Моисеев заверил, чтобы ситуация находится у него на личном контроле.

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Юлия Сафиулина
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