В Кисловодске двое отдыхающих пострадали при обрушении в санатории
В санатории Кисловодска двое человек пострадали при обрушении горной породы. Обложка © Telegram /Евгений Моисеев
В санатории Кисловодска два человека пострадали в результате обрушения горной породы. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев.
«Сегодня, 29 июля, на территории санатория «Москва» произошло обрушение грунта. В результате инцидента пострадали два туриста из города Тольятти», — написал он в своём телеграм-канале.
По его словам, на место происшествия оперативно прибыли сотрудники скорой помощи, ПАСС и МЧС. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь. Причины обрушения пока выясняются. Моисеев заверил, чтобы ситуация находится у него на личном контроле.
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