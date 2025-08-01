При тушении пожара на западе Москвы на втором этаже здания обнаружен погибший

Пожарные подразделения МЧС России локализовали возгорание в административном здании на западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

МЧС ликвидировали возгорание в трёхэтажном здании. Видео © Пресс-служба МЧС России

«На улице Верейской 11, горит второй ярус трёхэтажного административного здания на 300 квадратах», — говорится в сообщении.

При тушении пожара на втором этаже нашли погибшего. На месте работали 58 сотрудников и 16 единиц техники.