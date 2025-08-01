Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 июля, 21:11

При тушении пожара на западе Москвы на втором этаже здания обнаружен погибший

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Пожарные подразделения МЧС России локализовали возгорание в административном здании на западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

МЧС ликвидировали возгорание в трёхэтажном здании. Видео © Пресс-служба МЧС России

«На улице Верейской 11, горит второй ярус трёхэтажного административного здания на 300 квадратах», — говорится в сообщении.

При тушении пожара на втором этаже нашли погибшего. На месте работали 58 сотрудников и 16 единиц техники.

Житель дома и сотрудник Мособлпожспаса погибли в результате пожара в Балашихе
Житель дома и сотрудник Мособлпожспаса погибли в результате пожара в Балашихе

Напомним, ранее пожар вспыхнул в стрелковом тире на западе Москвы. Возгорание началось около 21:00 в здании бизнес-центра «Квадрат» на Верейской улице, где находится стрелковый клуб «Импульс». Очевидцы видели густой чёрный дым из окон третьего этажа и наблюдали эвакуацию людей.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar