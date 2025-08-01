При тушении пожара на западе Москвы на втором этаже здания обнаружен погибший
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov
Пожарные подразделения МЧС России локализовали возгорание в административном здании на западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
МЧС ликвидировали возгорание в трёхэтажном здании. Видео © Пресс-служба МЧС России
«На улице Верейской 11, горит второй ярус трёхэтажного административного здания на 300 квадратах», — говорится в сообщении.
При тушении пожара на втором этаже нашли погибшего. На месте работали 58 сотрудников и 16 единиц техники.
Напомним, ранее пожар вспыхнул в стрелковом тире на западе Москвы. Возгорание началось около 21:00 в здании бизнес-центра «Квадрат» на Верейской улице, где находится стрелковый клуб «Импульс». Очевидцы видели густой чёрный дым из окон третьего этажа и наблюдали эвакуацию людей.