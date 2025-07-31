Житель дома и сотрудник Мособлпожспаса погибли в результате пожара в Балашихе
Обложка © Telegram / Сергей Юров
Ещё один человек погиб в результате пожара в подмосковной Балашихе, который произошёл в многоквартирном жилом доме по улице Флёрова. Жертвами возгорания стали один из жильцов и сотрудник «Мособлпожспаса», сообщил глава города Сергей Юров.
«К сожалению при пожаре один из жильцов и сотрудник «Мособлпожспаса» погибли. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал он.
Для всех жильцов уже организовали пункт временного размещения на стадионе «Метеор». В ПВР людям доступна медицинская помощь, вода и питание. Специалисты продолжают заниматься ликвидацией пожара. Дом отключён от всех коммуникаций, жильцы эвакуированы.
Напомним, что пожар возник в квартире на верхнем этаже здания и быстро перекинулся на крышу. На данный момент на месте происшествия работают четыре единицы пожарной техники МЧС. По последней информации, площадь пожара составляет приблизительно 400 квадратных метров.