«Строго запрещено»: В Карелии закрыли популярное туристическое место из-за лесных пожаров

Из-за сложной пожароопасной обстановки в лесах Карелии популярный национальный парк «Воттоваара» временно закрыт для туристов. Нарушителям грозит штраф. Об этом сообщили администраторы учреждения на странице во «ВКонтакте».

«Любое посещение территории национального парка «Воттоваара» туристами строго запрещено. Въезд на территорию парка на любом транспорте строго запрещён. Все маршруты и тропы парка закрыты для доступа. Размещение на территории парка и в прилегающих лесах невозможно», — говорится в сообщении.

В июле 2025 года в Карелии произошли крупные лесные пожары, вызвавшие введение режима чрезвычайной ситуации регионального уровня. Наиболее сложная обстановка наблюдалась в Муезерском и Лоухском районах, где были запрещены посещения лесов и проезд автомобилей, кроме дорог общего пользования. Сообщалось о множественных очагах возгорания на значительных площадях, некоторые из которых достигали сотен гектаров. Для борьбы с огнём привлечены дополнительные силы и техника из соседних регионов, включая Тюменскую область и Федеральную авиалесоохрану.