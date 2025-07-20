Группа туристов пропала при сплаве на байдарках по Белому морю

В Карелии продолжаются поиски туристов, пропавших во время сплава на байдарках по Белому морю. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Незарегистрированная в МЧС России тургруппа из 7 человек сплавлялись на байдарках. Маршрут шёл от гряды островов Кузова Республики Карелия к Соловецкому острову Архангельской области. Из-за ухудшения погоды группа решила вернуться», — уточнили в ведомстве.

Четверо туристов на парных байдарках смогли добраться до разных островов архипелага Кузова. Спасатели обнаружили и эвакуировали двоих, за ещё двумя вылетел вертолёт Ми-8. Местоположение оставшихся троих пока неизвестно.

К предполагаемому маршруту группы с Соловецких островов вышел катер МЧС для обследования акватории. В операции задействованы 10 специалистов и три единицы техники, включая вертолёт Ми-8 Северо-Западного авиационного поисково-спасательного центра.