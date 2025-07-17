Семья из трёх человек утонула на реке Клязьма во Владимирской области

На реке Клязьме во Владимирской области произошла трагедия, унёсшая жизни трёх членов одной семьи. По информации пресс-службы министерства региональной безопасности, 13 июля вблизи деревни Крутово Петушинского района утонули отец, мать и их совершеннолетний сын. Поисковые операции проводились с 15 по 16 июля.

Начальник спасательной станции Сергей Смирнов сообщил, что в день происшествия местный рыбак наткнулся на тело мужчины, которое было унесено течением ниже по реке. Спустя два дня спасатели извлекли из воды тело женщины, зацепившееся за подводные ветки. На следующий день, 16 июля, примерно в полутора километрах от места трагедии было найдено тело их сына, родившегося в 1992 году.