В Астрахани сотрудники МЧС спасли тонувших отца и ребёнка на Волге
Инспекторы МЧС России спасли отца и ребёнка, тонувших на Волге. Семья едва не погибла, перевернувшись на сапборде. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Кадры спасения отца и ребёнка на Волге. Видео © Пресс-служба МЧС России
Во время патрулирования сотрудники МЧС России оперативно отреагировали на происшествие. Старший госинспектор Ризабек Хайрешев незамедлительно бросился в воду и вытащил ребёнка, на котором спасательный жилет оказался не по размеру.
«Когда я подплывал к мальчишке, он уже начал захлебываться. Я держал его над водой, чтобы он не наглотался и двигался в сторону катера», — рассказал сотрудник.
Инспекторы группы патрульной службы по городу Астрахани Эльвира Измайлова и Сергей Иванов помогли выбраться из воды отцу. Благодаря слаженным действиям сотрудников МЧС трагедии удалось избежать.
Ранее в центре Москвы спасатель поймал женщину, сорвавшуюся с окна третьего этажа. Инцидент произошёл на улице Огородная Слобода. По словам очевидцев, женщина долгое время сидела на подоконнике, а прохожие пытались её успокоить. В какой-то момент она вылезла наружу и, повиснув, сорвалась вниз. Спасатель успел поймать женщину, предотвратив трагедию.
Обложка © Пресс-служба МЧС России