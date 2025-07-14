В Астрахани сотрудники МЧС спасли тонувших отца и ребёнка на Волге

Инспекторы МЧС России спасли отца и ребёнка, тонувших на Волге. Семья едва не погибла, перевернувшись на сапборде. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Кадры спасения отца и ребёнка на Волге. Видео © Пресс-служба МЧС России

Во время патрулирования сотрудники МЧС России оперативно отреагировали на происшествие. Старший госинспектор Ризабек Хайрешев незамедлительно бросился в воду и вытащил ребёнка, на котором спасательный жилет оказался не по размеру.

«Когда я подплывал к мальчишке, он уже начал захлебываться. Я держал его над водой, чтобы он не наглотался и двигался в сторону катера», — рассказал сотрудник.

Инспекторы группы патрульной службы по городу Астрахани Эльвира Измайлова и Сергей Иванов помогли выбраться из воды отцу. Благодаря слаженным действиям сотрудников МЧС трагедии удалось избежать.