Заблудившихся туристов с детьми спасли в горах Ялты
МЧС: В Ялте спасли семь туристов, застрявших на опасном горном склоне
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В Ялте семь туристов, среди которых четверо несовершеннолетних, не смогли самостоятельно спуститься с опасного горного склона. Им на помощь пришли спасатели. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.
«Трое взрослых и четверо несовершеннолетних во время туристической прогулки в районе Алупкинской тропы оказались на труднодоступном горном участке. Необходима была помощь спасателей. Сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» обнаружили людей на крутом скальном склоне», – сказано в сообщении.
Туристам не потребовалась медицинская помощь. Спасатели сообщили, что их эвакуировали в безопасное место с использованием альпинистского снаряжения.
Ранее сообщалось, что в районе Байкала на Олхинском плато погиб 21-летний парень, который пытался перепрыгнуть узкую расщелину. Он упал с 30-метровой высоты. Он был с друзьями, и их группа двигалась по скальнику без спецснаряжения.