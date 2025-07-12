Заблудившихся туристов с детьми спасли в горах Ялты

В Ялте семь туристов, среди которых четверо несовершеннолетних, не смогли самостоятельно спуститься с опасного горного склона. Им на помощь пришли спасатели. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

«Трое взрослых и четверо несовершеннолетних во время туристической прогулки в районе Алупкинской тропы оказались на труднодоступном горном участке. Необходима была помощь спасателей. Сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» обнаружили людей на крутом скальном склоне», – сказано в сообщении.

Туристам не потребовалась медицинская помощь. Спасатели сообщили, что их эвакуировали в безопасное место с использованием альпинистского снаряжения.