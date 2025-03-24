Группу студентов-туристов из Москвы вторые сутки ищут в горах на Приполярном Урале

В горах Приполярного Урала группа туристов-студентов из восьми человек запросила помощь, у них осталось питания только на одни сутки, а до конечной точки маршрута пешком идти шесть дней. Время в пути увеличилось из-за снежной бури, застигшей группу. О ЧП рассказал на совещании врио главы Коми Ростислав Гольдштейн.

8 марта группа студентов из Москвы вышла на турмаршрут и по плану должна были зайти в населённый пункт 23 марта. Группа заявилась на поход третьей категории сложности, но неправильно рассчитала его продолжительность, расстояние и количество продуктов. 23 марта было принято решение направить на поиск лыжников две группы спасателей из Инты и Ухты.

Однако отряды ГАУ «СПАС-КОМИ» не могут добраться до туристов, так как вертолёт не пробьётся к месту через буран. Также затруднительно добраться к месту их стоянки на снегоходах, высота снежного покрова уже превысила один метр. Сейчас со студентами установлена радиосвязь, решается вопрос о доставке им продовольствия, а затем будет решаться вопрос об их вызволении из снежного плена.

По данным регионального комитета ГО и ЧС, запас пропитания уже подготовлен спасателями. Они на автотранспорте едут к Кожимскому тракту, после чего перейдут на снегоходы и выдвинутся навстречу туристам.