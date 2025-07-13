Решающая секунда: Спасатель на лету поймал выпавшую с третьего этажа москвичку

В центре Москвы очевидцы сняли момент спасения женщины, сорвавшейся с окна третьего этажа. Инцидент произошёл утром на улице Огородная Слобода, передаёт телеграм-канал Mash.

Момент спасения женщины, сорвавшейся с окна третьего этажа в Москве. Видео © Telegram / Mash

По словам свидетелей, женщина долгое время сидела на подоконнике, а прохожие и соседи пытались удержать её разговорами и успокоить, пока на место направлялись экстренные службы. В какой-то момент она вылезла наружу, повиснув. Спустя время, держась за оконную раму, она сорвалась вниз.

К счастью, всё закончилось благополучно — женщину в последний момент поймал один из спасателей. Состояние пострадавшей уточняется.