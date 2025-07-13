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13 июля, 13:20

Решающая секунда: Спасатель на лету поймал выпавшую с третьего этажа москвичку

Mash: В Москве спасли женщину, сорвавшуюся с окна третьего этажа

В центре Москвы очевидцы сняли момент спасения женщины, сорвавшейся с окна третьего этажа. Инцидент произошёл утром на улице Огородная Слобода, передаёт телеграм-канал Mash.

Момент спасения женщины, сорвавшейся с окна третьего этажа в Москве. Видео © Telegram / Mash

По словам свидетелей, женщина долгое время сидела на подоконнике, а прохожие и соседи пытались удержать её разговорами и успокоить, пока на место направлялись экстренные службы. В какой-то момент она вылезла наружу, повиснув. Спустя время, держась за оконную раму, она сорвалась вниз.

К счастью, всё закончилось благополучно — женщину в последний момент поймал один из спасателей. Состояние пострадавшей уточняется.

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А ранее Life.ru писал, что в Ленобласти суд оставил на свободе 15-летнюю мать, выбросившую младенца из окна. Горе-мамаше предъявили обвинение в покушении на убийство малолетнего.

Обложка © Telegram / Mash

Мария Любицкая
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